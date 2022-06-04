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Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/osvobozhdenie-1793198954.html
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями
Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:41
2022-06-04T21:53
специальная военная операция на украине
сергей лавров
здоровье - общество
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мариуполь, "Азовсталь" - все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".Лавров отметил, что сдавшиеся в плен "отъявленные головорезы из батальона "Азов" (против боевиков батальона в РФ возбуждены уголовные дела) просто сдались"."Они сейчас дают показания", - сказал глава МИД РФ.
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сергей лавров, здоровье - общество, россия, в мире
21:41 04.06.2022 (обновлено: 21:53 04.06.2022)
 
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями

Лавров: задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями

© РИА Новости / Сергей ГунеевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мариуполь, "Азовсталь" - все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".
Лавров отметил, что сдавшиеся в плен "отъявленные головорезы из батальона "Азов" (против боевиков батальона в РФ возбуждены уголовные дела) просто сдались".
"Они сейчас дают показания", - сказал глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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