https://ria.ru/20220604/osvobozhdenie-1793198954.html

Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями

Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями - РИА Новости, 04.06.2022

Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями

Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T21:41

2022-06-04T21:41

2022-06-04T21:53

специальная военная операция на украине

сергей лавров

здоровье - общество

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777430984_0:0:3545:1994_1920x0_80_0_0_97ce5dc9348960876c6d35655877f54c.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мариуполь, "Азовсталь" - все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".Лавров отметил, что сдавшиеся в плен "отъявленные головорезы из батальона "Азов" (против боевиков батальона в РФ возбуждены уголовные дела) просто сдались"."Они сейчас дают показания", - сказал глава МИД РФ.

https://ria.ru/20220604/neft-1793199446.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сергей лавров, здоровье - общество, россия, в мире