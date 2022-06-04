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Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями - РИА Новости, 04.06.2022
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями
Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:41
2022-06-04T21:41
2022-06-04T21:53
специальная военная операция на украине
сергей лавров
здоровье - общество
россия
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мариуполь, "Азовсталь" - все задачи были решены и с минимальными потерями. Вы знаете, что президент Путин отдал приказ не штурмовать "Азовсталь", - сказал Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании "Радио и телевидение Республики Сербской".Лавров отметил, что сдавшиеся в плен "отъявленные головорезы из батальона "Азов" (против боевиков батальона в РФ возбуждены уголовные дела) просто сдались"."Они сейчас дают показания", - сказал глава МИД РФ.
https://ria.ru/20220604/neft-1793199446.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, здоровье - общество, россия, в мире
21:41 04.06.2022 (обновлено: 21:53 04.06.2022)
Лавров: освобождение Мариуполя и "Азовстали" прошло с минимальными потерями
Лавров: задачи освобождения Мариуполя и "Азовстали" были решены с минимальными потерями