https://ria.ru/20220604/obstrel-1793122244.html

Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска за восемь минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, заявили в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:26

2022-06-04T13:26

2022-06-04T13:40

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

макеевка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы произошли со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793116272.html

донецкая народная республика

ясиноватая

макеевка

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины