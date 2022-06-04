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Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793122244.html
Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска за восемь минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, заявили в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:26
2022-06-04T13:40
в мире
донецкая народная республика
ясиноватая
макеевка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что обстрелы произошли со стороны населенного пункта Авдеевка.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793116272.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, макеевка, вооруженные силы украины
13:26 04.06.2022 (обновлено: 13:40 04.06.2022)
 
Украинские войска за восемь минут обстреляли Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую из "Града" и выпустили семь снарядов по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за восемь минут выпустили десять ракет из БМ-21 "Град" по Ясиноватой и семь снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что обстрелы произошли со стороны населенного пункта Авдеевка.
Представитель СЦКК в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
13:04Специальная военная операция на Украине
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ обесточен водоузел
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЯсиноватаяМакеевкаВооруженные силы Украины
 
 
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