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Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/obstrel-1793084483.html
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 04.06.2022
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:12
2022-06-04T09:25
в мире
донецкая народная республика
горловка
специальная военная операция на украине
россия
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."С самого утра ВФУ начали обстрел Горловки. В результате агрессии украинских националистов ранение получила мирная жительница…1957 г.р. возле дома по улице Дадашева, 23 (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли утром Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793085421.html
донецкая народная республика
горловка
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в мире, донецкая народная республика, горловка, россия, украина, сцкк
09:12 04.06.2022 (обновлено: 09:25 04.06.2022)
 
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"С самого утра ВФУ начали обстрел Горловки. В результате агрессии украинских националистов ранение получила мирная жительница…1957 г.р. возле дома по улице Дадашева, 23 (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.
Сотрудники противопожарной охраны на месте пожара после обстрела украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
09:22Специальная военная операция на Украине
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 62 раза
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли утром Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаРоссияУкраинаСЦКК
 
 
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