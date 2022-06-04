https://ria.ru/20220604/obstrel-1793084483.html

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки - РИА Новости, 04.06.2022

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:12

2022-06-04T09:12

2022-06-04T09:25

в мире

донецкая народная республика

горловка

специальная военная операция на украине

россия

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774970527_0:167:3344:2048_1920x0_80_0_0_16262de115f0a52c9d250a3c00ff4322.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."С самого утра ВФУ начали обстрел Горловки. В результате агрессии украинских националистов ранение получила мирная жительница…1957 г.р. возле дома по улице Дадашева, 23 (Калининский район Горловки)", - говорится в сообщении в Telegram-канале Приходько.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщало, что украинские войска обстреляли утром Горловку, выпущено 8 снарядов калибром 122 мм.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793085421.html

донецкая народная республика

горловка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, горловка, россия, украина, сцкк