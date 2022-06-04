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Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/nagrada-1793180837.html
Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации
Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022
Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в филиале Военно-клинического... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T18:56
2022-06-04T18:57
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
герои
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в филиале Военно-клинического госпиталя им. Вишневского в Сергиевом Посаде вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество и героизм, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России.Среди наград - Ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова".По словам награжденных, на освобожденных территориях люди встречали бойцов с цветами и слезами радости на глазах. Военнослужащие помогали мирным жителям продовольствием, делились пайками."Мне было очень приятно участвовать в спецоперации, потому что хотелось помочь людям, которые восемь лет находились под обстрелами, и им действительно нужна была помощь", - рассказывает один из награжденных Максим.По словам еще одного бойца, Ивана, местное население было очень воодушевлено приходом российской армии - по лицам людей было видно, что они измучены годами жизни под обстрелами.Все военнослужащие после восстановления от полученных ранений хотят как можно скорее вернуться к своим боевым товарищам.
https://radiosputnik.ria.ru/20220531/lukashenko-1792024051.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), герои
18:56 04.06.2022 (обновлено: 18:57 04.06.2022)
 
Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации

Начальник войск РХБЗ ВС России Кириллов вручил награды героям специальной военной операции

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНачальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны РФ по биологическому оружию - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в филиале Военно-клинического госпиталя им. Вишневского в Сергиевом Посаде вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество и героизм, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России.
"Я поздравляю всех военнослужащих с высокими наградами. Вы добросовестно исполняли свои обязанности. Самое главное – Вам удачи! Никогда не унывать! Победа будет за нами! Всем спасибо", - обратился Кириллов к военнослужащим.
Среди наград - Ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова".
По словам награжденных, на освобожденных территориях люди встречали бойцов с цветами и слезами радости на глазах. Военнослужащие помогали мирным жителям продовольствием, делились пайками.
"Мне было очень приятно участвовать в спецоперации, потому что хотелось помочь людям, которые восемь лет находились под обстрелами, и им действительно нужна была помощь", - рассказывает один из награжденных Максим.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 13:51В мире
Лукашенко наградил сотрудников КГБ за участие в спецоперации на Украине
По словам еще одного бойца, Ивана, местное население было очень воодушевлено приходом российской армии - по лицам людей было видно, что они измучены годами жизни под обстрелами.
Все военнослужащие после восстановления от полученных ранений хотят как можно скорее вернуться к своим боевым товарищам.
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)герои
 
 
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