https://ria.ru/20220604/nagrada-1793180837.html

Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации

Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022

Начальник войск РХБЗ Кириллов вручил награды героям спецоперации

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в филиале Военно-клинического... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T18:56

2022-06-04T18:56

2022-06-04T18:57

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

герои

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в филиале Военно-клинического госпиталя им. Вишневского в Сергиевом Посаде вручил награды участникам специальной военной операции, проявившим мужество и героизм, следует из опубликованного в субботу видео Минобороны России.Среди наград - Ордена Мужества, знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени, медали "За отвагу", "Суворова" и "Жукова".По словам награжденных, на освобожденных территориях люди встречали бойцов с цветами и слезами радости на глазах. Военнослужащие помогали мирным жителям продовольствием, делились пайками."Мне было очень приятно участвовать в спецоперации, потому что хотелось помочь людям, которые восемь лет находились под обстрелами, и им действительно нужна была помощь", - рассказывает один из награжденных Максим.По словам еще одного бойца, Ивана, местное население было очень воодушевлено приходом российской армии - по лицам людей было видно, что они измучены годами жизни под обстрелами.Все военнослужащие после восстановления от полученных ранений хотят как можно скорее вернуться к своим боевым товарищам.

https://radiosputnik.ria.ru/20220531/lukashenko-1792024051.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство обороны рф (минобороны рф), герои