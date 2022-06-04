https://ria.ru/20220604/moskva-1793123241.html

В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы

В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы - РИА Новости, 04.06.2022

В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы, им выплатят по 5 миллионов РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:31

2022-06-04T13:31

2022-06-04T16:41

москва сегодня: мегаполис для жизни

общество

москва

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793125303_0:50:1200:725_1920x0_80_0_0_f7bd7258751c495679f41e9f09561efc.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы, им выплатят по 5 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра столицы."В столице подвели итоги первого городского конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы. Из 386 заявок жюри отобрало 100. Победителей и призеров в пяти номинациях выбрали пользователи проекта "Активный гражданин". В каждом из пяти голосований приняли участие более 130 тысяч человек", - написал Собянин в своем блоге.Также мэр поблагодарил работников торговли и услуг за творческий подход к делу и любовь к родному городу."Победителям конкурса выплатят по пять миллионов рублей. Приз за второе место - три миллиона, за третье - два миллиона рублей", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" первое место по итогам голосования занял магазин "Цветы и куклы", вторым стал магазин "Гранд Люкс", третьим - "Магазин для мам и пап". Лучшее оформление сетевого магазина, по мнению активных граждан, у "Московского дома книги". Второе место в этой номинации у "Дома фарфора", третье - у магазина "Армия России". Первым в номинации "Лучшее оформление торгового центра" стал ТРЦ "Щелковский", вторым - ТРЦ "Рио", третьим - ТРЦ "Ереван Плаза".Подчёркивается, что победителем в номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания" признали ресторанный дом "Булошная". На втором месте оказался ресторан Dolce Far Niente, третье место занял ресторан "Паризьен". Среди предприятий сферы услуг победил "Салон & Ателье", второе место - у салона красоты "Для своиХ", третье - у салона красоты Дмитрия Винокурова.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, сергей собянин