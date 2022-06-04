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В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы - РИА Новости, 04.06.2022
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В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы
В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы - РИА Новости, 04.06.2022
В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы, им выплатят по 5 миллионов РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:31
2022-06-04T16:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы, им выплатят по 5 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра столицы."В столице подвели итоги первого городского конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы. Из 386 заявок жюри отобрало 100. Победителей и призеров в пяти номинациях выбрали пользователи проекта "Активный гражданин". В каждом из пяти голосований приняли участие более 130 тысяч человек", - написал Собянин в своем блоге.Также мэр поблагодарил работников торговли и услуг за творческий подход к делу и любовь к родному городу."Победителям конкурса выплатят по пять миллионов рублей. Приз за второе место - три миллиона, за третье - два миллиона рублей", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" первое место по итогам голосования занял магазин "Цветы и куклы", вторым стал магазин "Гранд Люкс", третьим - "Магазин для мам и пап". Лучшее оформление сетевого магазина, по мнению активных граждан, у "Московского дома книги". Второе место в этой номинации у "Дома фарфора", третье - у магазина "Армия России". Первым в номинации "Лучшее оформление торгового центра" стал ТРЦ "Щелковский", вторым - ТРЦ "Рио", третьим - ТРЦ "Ереван Плаза".Подчёркивается, что победителем в номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания" признали ресторанный дом "Булошная". На втором месте оказался ресторан Dolce Far Niente, третье место занял ресторан "Паризьен". Среди предприятий сферы услуг победил "Салон &amp; Ателье", второе место - у салона красоты "Для своиХ", третье - у салона красоты Дмитрия Винокурова.
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общество, москва, сергей собянин
13:31 04.06.2022 (обновлено: 16:41 04.06.2022)
 
В Москве подвели итоги конкурса на оформление витрин ко Дню Победы

Победители конкурса на оформление витрин ко Дню Победы получат по пять миллионов рублей

© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея СобянинаПобедитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина"
Победитель конкурса Витрины Победы в номинации Лучшее оформление несетевого магазина
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея Собянина
Победитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал победителей конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы, им выплатят по 5 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
"В столице подвели итоги первого городского конкурса на лучшее оформление фасадов магазинов, кафе и предприятий услуг ко Дню Победы. Из 386 заявок жюри отобрало 100. Победителей и призеров в пяти номинациях выбрали пользователи проекта "Активный гражданин". В каждом из пяти голосований приняли участие более 130 тысяч человек", - написал Собянин в своем блоге.
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея СобянинаПобедитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг"
Победитель конкурса Витрины Победы в номинации Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея Собянина
Победитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление предприятия сферы бытовых услуг"
Также мэр поблагодарил работников торговли и услуг за творческий подход к делу и любовь к родному городу.
"Победителям конкурса выплатят по пять миллионов рублей. Приз за второе место - три миллиона, за третье - два миллиона рублей", - добавляется в сообщении.
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея СобянинаПобедитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление сетевого магазина"
Победитель конкурса Витрины Победы в номинации Лучшее оформление сетевого магазина
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея Собянина
Победитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление сетевого магазина"
Отмечается, что в номинации "Лучшее оформление несетевого магазина" первое место по итогам голосования занял магазин "Цветы и куклы", вторым стал магазин "Гранд Люкс", третьим - "Магазин для мам и пап". Лучшее оформление сетевого магазина, по мнению активных граждан, у "Московского дома книги". Второе место в этой номинации у "Дома фарфора", третье - у магазина "Армия России". Первым в номинации "Лучшее оформление торгового центра" стал ТРЦ "Щелковский", вторым - ТРЦ "Рио", третьим - ТРЦ "Ереван Плаза".
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея СобянинаПобедитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление торгового центра"
Победитель конкурса Витрины Победы в номинации Лучшее оформление торгового центра
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея Собянина
Победитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление торгового центра"
Подчёркивается, что победителем в номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания" признали ресторанный дом "Булошная". На втором месте оказался ресторан Dolce Far Niente, третье место занял ресторан "Паризьен". Среди предприятий сферы услуг победил "Салон & Ателье", второе место - у салона красоты "Для своиХ", третье - у салона красоты Дмитрия Винокурова.
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея СобянинаПобедитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания"
Победитель конкурса Витрины Победы в номинации Лучшее оформление предприятия общественного питания
© Фото с официального сайта мэра Москвы Сергея Собянина
Победитель конкурса "Витрины Победы" в номинации "Лучшее оформление предприятия общественного питания"
 
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