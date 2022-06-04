https://ria.ru/20220604/kosmos-1793103128.html
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции - РИА Новости, 04.06.2022
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции
"Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), сообщил гендиректор... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:40
2022-06-04T11:40
2022-06-04T11:40
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
российская академия наук
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Определились с наклонением орбиты, которая даст нам колоссальный объём информации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что разработчики понимают, из чего новая станция будет состоять и в каком порядке надо выводить на орбиту её основные модули.Рогозин не уточнил, какую именно орбиту выбрали специалисты. Однако ранее сообщалось о двух возможных вариантах - полярной с наклонением 97-98 градусов и той же, на которой летает МКС - с наклонением 51,6 градуса. Использование первой дало бы возможность наблюдать практически всю территорию России и значительную часть Арктики, в то время как с нынешней МКС видно порядка 15% территории РФ.
https://ria.ru/20220526/stantsiya-1790967215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, российская академия наук
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции
Рогозин: "Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной служебной станции