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"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции - РИА Новости, 04.06.2022
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"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции - РИА Новости, 04.06.2022
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции
"Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), сообщил гендиректор... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:40
2022-06-04T11:40
космос - риа наука
россия
роскосмос
дмитрий рогозин
российская академия наук
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин."Определились с наклонением орбиты, которая даст нам колоссальный объём информации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Он добавил, что разработчики понимают, из чего новая станция будет состоять и в каком порядке надо выводить на орбиту её основные модули.Рогозин не уточнил, какую именно орбиту выбрали специалисты. Однако ранее сообщалось о двух возможных вариантах - полярной с наклонением 97-98 градусов и той же, на которой летает МКС - с наклонением 51,6 градуса. Использование первой дало бы возможность наблюдать практически всю территорию России и значительную часть Арктики, в то время как с нынешней МКС видно порядка 15% территории РФ.
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космос - риа наука, россия, роскосмос, дмитрий рогозин, российская академия наук
11:40 04.06.2022
 
"Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной станции

Рогозин: "Роскосмос" и РАН выбрали орбиту для российской орбитальной служебной станции

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) выбрали орбиту, на которой будет летать новая Российская орбитальная служебная станция (РОСС), сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Определились с наклонением орбиты, которая даст нам колоссальный объём информации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что разработчики понимают, из чего новая станция будет состоять и в каком порядке надо выводить на орбиту её основные модули.
Рогозин не уточнил, какую именно орбиту выбрали специалисты. Однако ранее сообщалось о двух возможных вариантах - полярной с наклонением 97-98 градусов и той же, на которой летает МКС - с наклонением 51,6 градуса. Использование первой дало бы возможность наблюдать практически всю территорию России и значительную часть Арктики, в то время как с нынешней МКС видно порядка 15% территории РФ.
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Космос - РИА НаукаРоссияРоскосмосДмитрий РогозинРоссийская академия наук
 
 
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