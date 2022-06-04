https://ria.ru/20220604/koronavirus-1793120683.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с коронавирусом

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 04.06.2022

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 246 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:16

2022-06-04T13:16

2022-06-04T13:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 246 человек, сообщает в субботу портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период никто не умер.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 225 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/koronavirus-1789430083.html

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, московская область (подмосковье)