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Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов - РИА Новости, 04.06.2022
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Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов
Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов - РИА Новости, 04.06.2022
Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов
Минцифры РФ необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов по кибербезопасности, а отстающим субъектам до 6 июня завершить работу по их... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:31
2022-06-04T14:31
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
кибербезопасность
дмитрий чернышенко
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минцифры РФ необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов по кибербезопасности, а отстающим субъектам до 6 июня завершить работу по их созданию, заявил в во время совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер отметил, что ключевая миссия штабов – взаимодействие с IT-специалистами и организациями региона, обеспечение безопасности информационных систем и работа над повышением их устойчивости.По его словам, на данный момент штабы созданы в 78 регионах. Соответствующего штаба или структурного подразделения пока не появилось в семи субъектах. "Что касается федеральных органов власти, то штабы созданы в 61 из 73 ведомств. В числе передовых – Федеральное казначейство, МИД, Минобрнауки, Минпромторг и Минцифры", - отметили в пресс-службе вице-премьера.
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кибербезопасность, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
14:31 04.06.2022
 
Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов

Чернышенко: Минцифры разработает методики работы региональных штабов по кибербезопасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минцифры РФ необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов по кибербезопасности, а отстающим субъектам до 6 июня завершить работу по их созданию, заявил в во время совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности на всех уровнях – одна из приоритетных задач правительства и глав субъектов. Прошу отстающие регионы до понедельника завершить работу по созданию штабов и структурных подразделений по кибербезопасности. Минцифры необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что ключевая миссия штабов – взаимодействие с IT-специалистами и организациями региона, обеспечение безопасности информационных систем и работа над повышением их устойчивости.
По его словам, на данный момент штабы созданы в 78 регионах. Соответствующего штаба или структурного подразделения пока не появилось в семи субъектах. "Что касается федеральных органов власти, то штабы созданы в 61 из 73 ведомств. В числе передовых – Федеральное казначейство, МИД, Минобрнауки, Минпромторг и Минцифры", - отметили в пресс-службе вице-премьера.
ОС Аврора
3 июня, 22:47
Минцифры предложило установить рабочие планшеты на основе "Авроры"
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КибербезопасностьДмитрий ЧернышенкоМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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