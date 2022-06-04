Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов
Чернышенко: Минцифры разработает методики работы региональных штабов по кибербезопасности
Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минцифры РФ необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов по кибербезопасности, а отстающим субъектам до 6 июня завершить работу по их созданию, заявил в во время совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности на всех уровнях – одна из приоритетных задач правительства и глав субъектов. Прошу отстающие регионы до понедельника завершить работу по созданию штабов и структурных подразделений по кибербезопасности. Минцифры необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
Вице-премьер отметил, что ключевая миссия штабов – взаимодействие с IT-специалистами и организациями региона, обеспечение безопасности информационных систем и работа над повышением их устойчивости.
По его словам, на данный момент штабы созданы в 78 регионах. Соответствующего штаба или структурного подразделения пока не появилось в семи субъектах. "Что касается федеральных органов власти, то штабы созданы в 61 из 73 ведомств. В числе передовых – Федеральное казначейство, МИД, Минобрнауки, Минпромторг и Минцифры", - отметили в пресс-службе вице-премьера.