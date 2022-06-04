https://ria.ru/20220604/kiberbezopasnost-1793135305.html

Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов

Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов - РИА Новости, 04.06.2022

Минцифры создаст методики по кибербезопасности для региональных штабов

Минцифры РФ необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов по кибербезопасности, а отстающим субъектам до 6 июня завершить работу по их... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T14:31

2022-06-04T14:31

2022-06-04T14:31

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

кибербезопасность

дмитрий чернышенко

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минцифры РФ необходимо разработать единые методики по работе региональных штабов по кибербезопасности, а отстающим субъектам до 6 июня завершить работу по их созданию, заявил в во время совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Вице-премьер отметил, что ключевая миссия штабов – взаимодействие с IT-специалистами и организациями региона, обеспечение безопасности информационных систем и работа над повышением их устойчивости.По его словам, на данный момент штабы созданы в 78 регионах. Соответствующего штаба или структурного подразделения пока не появилось в семи субъектах. "Что касается федеральных органов власти, то штабы созданы в 61 из 73 ведомств. В числе передовых – Федеральное казначейство, МИД, Минобрнауки, Минпромторг и Минцифры", - отметили в пресс-службе вице-премьера.

https://ria.ru/20220603/mintsifry-1793059422.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), кибербезопасность, дмитрий чернышенко, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)