https://ria.ru/20220604/italiya-1793092990.html
Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы
Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы - РИА Новости, 04.06.2022
Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы
Жители итальянской деревни Колтано, расположенной в 10 км от Пизы, устроили акцию протеста из-за строительства военной базы в этом регионе. Участники митинга также осудили действия НАТО и поставки оружия на Украину. Они выступили против увеличения военного бюджета, утвержденного итальянским правительством во главе с Марио Драги.
2022-06-04T10:06
2022-06-04T10:06
2022-06-04T10:06
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Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы
Жители итальянской деревни Колтано, расположенной в 10 км от Пизы, устроили акцию протеста из-за строительства военной базы в этом регионе. Участники митинга также осудили действия НАТО и поставки оружия на Украину. Они выступили против увеличения военного бюджета, утвержденного итальянским правительством во главе с Марио Драги.
2022-06-04T10:06
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, италия
Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы
Жители итальянской деревни Колтано, расположенной в 10 км от Пизы, устроили акцию протеста из-за строительства военной базы в этом регионе. Участники митинга также осудили действия НАТО и поставки оружия на Украину. Они выступили против увеличения военного бюджета, утвержденного итальянским правительством во главе с Марио Драги.
2022-06-04T10:06
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PT1M13S
Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы
Жители итальянской деревни Колтано, расположенной в 10 км от Пизы, устроили акцию протеста из-за строительства военной базы в этом регионе. Участники митинга также осудили действия НАТО и поставки оружия на Украину. Они выступили против увеличения военного бюджета, утвержденного итальянским правительством во главе с Марио Драги.