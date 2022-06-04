Акция протеста в Италии из-за строительства военной базы

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Жители итальянской деревни Колтано, расположенной в 10 км от Пизы, устроили акцию протеста из-за строительства военной базы в этом регионе. Участники митинга также осудили действия НАТО и поставки оружия на Украину. Они выступили против увеличения военного бюджета, утвержденного итальянским правительством во главе с Марио Драги.