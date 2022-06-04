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В США разбился военный истребитель, пилот погиб - РИА Новости, 04.06.2022
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В США разбился военный истребитель, пилот погиб
В США разбился военный истребитель, пилот погиб - РИА Новости, 04.06.2022
В США разбился военный истребитель, пилот погиб
Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:50
2022-06-04T08:50
в мире
военно-морские силы сша
сша
калифорния
f/a-18 super hornet
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных.Как отмечается, истребитель с военной базы ВМС США Лимур разбился в пятницу днем в калифорнийском округе Сан-Бернардино. Пилот, имя которого не разглашается, погиб. Причина крушения выясняется.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти сообщает, что при крушении никто на земле не пострадал.
https://ria.ru/20220319/samolet-1778963394.html
сша
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в мире, военно-морские силы сша, сша, калифорния, f/a-18 super hornet
08:50 04.06.2022
 
В США разбился военный истребитель, пилот погиб

Истребитель ВМС США разбился в калифорнийской пустыне Мохаве, пилот погиб

© Фото : U.S. Navy / Seaman Ryan CarterИстребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Фото : U.S. Navy / Seaman Ryan Carter
Истребитель F/A-18 Super Hornet ВМС США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных.
Как отмечается, истребитель с военной базы ВМС США Лимур разбился в пятницу днем в калифорнийском округе Сан-Бернардино. Пилот, имя которого не разглашается, погиб. Причина крушения выясняется.
Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти сообщает, что при крушении никто на земле не пострадал.
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В миреВоенно-морские силы СШАСШАКалифорнияF/A-18 Super Hornet
 
 
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