https://ria.ru/20220604/istrebitel-1793082846.html
В США разбился военный истребитель, пилот погиб
В США разбился военный истребитель, пилот погиб - РИА Новости, 04.06.2022
В США разбился военный истребитель, пилот погиб
Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T08:50
2022-06-04T08:50
2022-06-04T08:50
в мире
военно-морские силы сша
сша
калифорния
f/a-18 super hornet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/06/1516400682_0:219:2894:1846_1920x0_80_0_0_eba39a838d6578e8d7c3e0eb64ace95a.jpg
ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных.Как отмечается, истребитель с военной базы ВМС США Лимур разбился в пятницу днем в калифорнийском округе Сан-Бернардино. Пилот, имя которого не разглашается, погиб. Причина крушения выясняется.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти сообщает, что при крушении никто на земле не пострадал.
https://ria.ru/20220319/samolet-1778963394.html
сша
калифорния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151640/06/1516400682_69:0:2824:2066_1920x0_80_0_0_bd92be69499b6dd79b57767cd6682785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, военно-морские силы сша, сша, калифорния, f/a-18 super hornet
В США разбился военный истребитель, пилот погиб
Истребитель ВМС США разбился в калифорнийской пустыне Мохаве, пилот погиб