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В США разбился военный истребитель, пилот погиб

В США разбился военный истребитель, пилот погиб - РИА Новости, 04.06.2022

В США разбился военный истребитель, пилот погиб

Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T08:50

2022-06-04T08:50

2022-06-04T08:50

в мире

военно-морские силы сша

сша

калифорния

f/a-18 super hornet

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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Истребитель F/A-18E Super Hornet ВМС США упал в калифорнийской пустыне Мохаве, пилоту спастись не удалось, сообщает телеканал ABC7 со ссылкой на военных.Как отмечается, истребитель с военной базы ВМС США Лимур разбился в пятницу днем в калифорнийском округе Сан-Бернардино. Пилот, имя которого не разглашается, погиб. Причина крушения выясняется.Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на власти сообщает, что при крушении никто на земле не пострадал.

https://ria.ru/20220319/samolet-1778963394.html

сша

калифорния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, военно-морские силы сша, сша, калифорния, f/a-18 super hornet