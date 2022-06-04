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В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта

В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта - РИА Новости, 04.06.2022

В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта

В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T20:39

2022-06-04T20:39

2022-06-04T20:40

технологии

белоруссия

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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram.В пресс-службе правительства отметили, что "тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам"."Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - сообщили в правительстве Белоруссии.

https://ria.ru/20220603/soglasheniya-1792909300.html

белоруссия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

технологии, белоруссия