20:39 04.06.2022 (обновлено: 20:40 04.06.2022)
В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта
В Белоруссии разработают законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram.
"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства отметили, что "тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам".
"Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - сообщили в правительстве Белоруссии.