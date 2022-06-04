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В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта - РИА Новости, 04.06.2022
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В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта
В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта - РИА Новости, 04.06.2022
В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта
В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T20:39
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технологии
белоруссия
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram.В пресс-службе правительства отметили, что "тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам"."Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - сообщили в правительстве Белоруссии.
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технологии, белоруссия
20:39 04.06.2022 (обновлено: 20:40 04.06.2022)
 
В Белоруссии разработают законопроект по легализации параллельного импорта

В Белоруссии разработают законопроект, предусматривающий легализацию параллельного импорта

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение по проспекту Независимости в Минске
Автомобильное движение по проспекту Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. В Белоруссии разработают проект закона, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, сообщает пресс-служба белорусского правительства в Telegram.
"Решение о разработке проекта законодательного акта, предусматривающего легализацию "параллельного импорта" товаров, а также возможность использования программного обеспечения и других объектов в цифровой сфере без разрешения правообладателей принято оперативно-ситуационным штабом при Совмине", - говорится в сообщении.
В пресс-службе правительства отметили, что "тем самым будет предоставлена возможность ввозить оригинальный товар не только самим правообладателям объекта интеллектуальной собственности или их официальным дистрибьюторам, но и любым импортерам".
"Установление данной временной меры направлено на недопущение дефицита товаров импортного производства и насыщение потребительского рынка", - сообщили в правительстве Белоруссии.
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