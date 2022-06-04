https://ria.ru/20220604/ekologiya-1793142940.html

Светлана Радионова: необходимо прививать новую экокультуру

Светлана Радионова: необходимо прививать новую экокультуру - РИА Новости, 04.06.2022

Светлана Радионова: необходимо прививать новую экокультуру

Остановить процесс загрязнения окружающей среды невозможно без изменения потребительских экопривычек, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:30

2022-06-04T15:30

2022-06-04T15:30

экология

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

россия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Остановить процесс загрязнения окружающей среды невозможно без изменения потребительских экопривычек, считает руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.Радионова выступила в субботу на VIII книжном фестивале "Красная площадь" с лекцией "Внедрение экопривычек во имя будущего поколения".Она напомнила, что в прошлые годы сдача макулатуры, металлолома была нормой, "и сегодня нужно вспомнить этот полезный опыт и передать будущему поколению"."Государство вкладывает деньги, чтобы убрать свалки, наказывает нарушителей, которые сбрасывают стоки в реки и моря. Активисты не дают скучать ни власти, ни бизнесу, поднимая разные вопросы и проблемы. Но ничего не поменяется, пока мы не поменяем свои экопривычки. Начните с авоськи, она в тренде сейчас. Её многоразовое использование вместо пакетов – это первый шаг к изменениям", - приводит слова главыприродоохранного ведомства пресс-центр Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора "Экология – дело каждого".По словам Радионовой, Росприроднадзор запустил премию "Экология – дело каждого" для того, чтобы начать прививать новую экокультуру детям."На сегодняшний день мы уже получили свыше 6 тысяч работ из всех регионов России и 14 зарубежных государств. Дети и подростки говорят о том, что они хотят пить чистую воду, рассказывают, как сортируют мусор и даже создают цифровую одежду. Есть и такие, как Борис Глушак из Санкт-Петербурга, который создаёт уникальные приборы для мониторинга водоёмов и очистки воздуха", - пояснила глава Роспотребнадзора.Она отметила, что "вгод в России образуется только твёрдых бытовых отходов столько, что если перевести это в "Титаники", то получится, что ежегодно надо отправлять куда-то 1000 таких кораблей-гигантов"."Но куда их отправить? Все это остается у нас… Пока каждый не начнет что-то менять, ничего не изменится. Экология – дело каждого, начните что-то менять, и мир преобразится", - призвала Радионова.

https://realty.ria.ru/20220526/tbo-1790379934.html

https://ria.ru/20220427/importozameschenie-1785605387.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экология, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, россия