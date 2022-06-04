https://ria.ru/20220604/donetsk-1793197917.html

Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов"

Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов"

Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T21:30

2022-06-04T21:30

2022-06-04T23:42

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

россия

донбасс

днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/04/1793201414_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_054f292dd0582102fefcc9497ec2384c.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в telegram."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — Прим. ред.) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)", — говорится в заявлении.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки как минимум десять мирных жителей получили ранения. Позднее министерство здравоохранения республики заявило, что число пострадавших выросло до 13.В свою очередь, представительство республики в СЦКК сообщило о пяти погибших и двадцати раненых после обстрелов украинских войск.Обстрелу также подвергся Кировский район, украинские военные выпустили по нему десять ракет и 15 снарядов из системы "Град".Как написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в telegram, ВФУ атаковали поселок Лидиевка, пробит газопровод большого давления. Он также сообщил о повреждении двух школ, лицея, гимназии и яслей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/spetsoperatsiya-1793109471.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела центра Донецка Последствия обстрела центра Донецка 2022-06-04T21:30 true PT0M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, днр