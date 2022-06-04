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Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donetsk-1793197917.html
Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов"
Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов" - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов"
Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T21:30
2022-06-04T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
днр
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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в telegram."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — Прим. ред.) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)", — говорится в заявлении.По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки как минимум десять мирных жителей получили ранения. Позднее министерство здравоохранения республики заявило, что число пострадавших выросло до 13.В свою очередь, представительство республики в СЦКК сообщило о пяти погибших и двадцати раненых после обстрелов украинских войск.Обстрелу также подвергся Кировский район, украинские военные выпустили по нему десять ракет и 15 снарядов из системы "Град".Как написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в telegram, ВФУ атаковали поселок Лидиевка, пробит газопровод большого давления. Он также сообщил о повреждении двух школ, лицея, гимназии и яслей.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Последствия обстрела центра Донецка
Последствия обстрела центра Донецка
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, днр
21:30 04.06.2022 (обновлено: 23:42 04.06.2022)
 
Украинские войска выпустили по Донецку несколько десятков ракет из "Градов"

ВСУ обстреляли Ворошиловский и Кировский район Донецка из БМ-21 "Град"

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ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ворошиловский район Донецка, выпустив 40 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в telegram.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины, — Прим. ред.) по направлению Тоненькое — Донецк (Ворошиловский район)", — говорится в заявлении.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате атаки как минимум десять мирных жителей получили ранения. Позднее министерство здравоохранения республики заявило, что число пострадавших выросло до 13.
В свою очередь, представительство республики в СЦКК сообщило о пяти погибших и двадцати раненых после обстрелов украинских войск.
Обстрелу также подвергся Кировский район, украинские военные выпустили по нему десять ракет и 15 снарядов из системы "Град".
Как написал мэр Донецка Алексей Кулемзин в telegram, ВФУ атаковали поселок Лидиевка, пробит газопровод большого давления. Он также сообщил о повреждении двух школ, лицея, гимназии и яслей.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские войска уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.06.2022
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассДНР
 
 
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