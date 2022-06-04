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Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793162857.html
Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР
Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР
Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) среди жилых домов на улице Соборной в городе Дружковка Донецкой Народной Республики, а в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:06
2022-06-04T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
днр
украина
донбасс
михаил мизинцев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) среди жилых домов на улице Соборной в городе Дружковка Донецкой Народной Республики, а в школе - пункт управления, это сделано для провокаций ответного огня и обвинения России в якобы неизбирательных ударах, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Дружковке Донецкой Народной Республики в здании школы № 1 (ул. Олеся Гончара) военнослужащими ВСУ оборудован пункт управления, а во дворах многоквартирных жилых домов по улице Соборной размещены РСЗО, при этом эвакуация жителей умышленно не проводилась. Несмотря на то, что в результате таких преступных действий жертвами могут стать мирные жители, боевики украинских вооруженных формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов", - сообщил он в субботу.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в отличие от украинских вооруженных формирований Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и исключительно гуманно относятся к мирным жителям.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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в мире, вооруженные силы украины, днр, украина, донбасс, михаил мизинцев, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
17:06 04.06.2022 (обновлено: 17:08 04.06.2022)
 
Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР

Минобороны: ВСУ разместили РСЗО у домов в Дружковке, умышленно не проведя эвакуацию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) среди жилых домов на улице Соборной в городе Дружковка Донецкой Народной Республики, а в школе - пункт управления, это сделано для провокаций ответного огня и обвинения России в якобы неизбирательных ударах, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
"В Дружковке Донецкой Народной Республики в здании школы № 1 (ул. Олеся Гончара) военнослужащими ВСУ оборудован пункт управления, а во дворах многоквартирных жилых домов по улице Соборной размещены РСЗО, при этом эвакуация жителей умышленно не проводилась. Несмотря на то, что в результате таких преступных действий жертвами могут стать мирные жители, боевики украинских вооруженных формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов", - сообщил он в субботу.
Генерал в очередной раз подчеркнул, что в отличие от украинских вооруженных формирований Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и исключительно гуманно относятся к мирным жителям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДНРУкраинаДонбассМихаил МизинцевСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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