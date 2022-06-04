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Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР

Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские военные разместили РСЗО среди жилых домов в Дружковке в ДНР

Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) среди жилых домов на улице Соборной в городе Дружковка Донецкой Народной Республики, а в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:06

2022-06-04T17:06

2022-06-04T17:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Украинские военные разместили реактивные системы залпового огня (РСЗО) среди жилых домов на улице Соборной в городе Дружковка Донецкой Народной Республики, а в школе - пункт управления, это сделано для провокаций ответного огня и обвинения России в якобы неизбирательных ударах, сообщил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев"В Дружковке Донецкой Народной Республики в здании школы № 1 (ул. Олеся Гончара) военнослужащими ВСУ оборудован пункт управления, а во дворах многоквартирных жилых домов по улице Соборной размещены РСЗО, при этом эвакуация жителей умышленно не проводилась. Несмотря на то, что в результате таких преступных действий жертвами могут стать мирные жители, боевики украинских вооруженных формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции Вооруженных сил России, провоцируя их на ответный огонь, чтобы возложить на российских военнослужащих ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов", - сообщил он в субботу.Генерал в очередной раз подчеркнул, что в отличие от украинских вооруженных формирований Вооруженные силы России в ходе спецоперации не наносят ударов по гражданской инфраструктуре и исключительно гуманно относятся к мирным жителям.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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