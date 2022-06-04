https://ria.ru/20220604/donbass-1793148630.html

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра

Украинские войска в 15.10 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T15:52

2022-06-04T15:52

2022-06-04T15:52

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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