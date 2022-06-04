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Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра
Украинские войска в 15.10 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T15:52
2022-06-04T15:52
2022-06-04T15:52
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 15.10 (время совпадает с мск) выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.10 - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Украинские войска выпустили по Донецку три снаряда калибра 122 миллиметра
ДНР: ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибра 122 миллиметра