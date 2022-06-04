https://ria.ru/20220604/donbass-1793129179.html
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками
Мирный житель ранен в поселке Пантелеймоновка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:04
2022-06-04T14:04
2022-06-04T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Пантелеймоновка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1960 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Пантелеймоновка населенного пункта Горловка по ул. Октябрьской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100449.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками
Представительство ДНР: мужчину ранило при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками