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Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793129179.html
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками
Мирный житель ранен в поселке Пантелеймоновка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T14:04
2022-06-04T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
пантелеймоновка (горловский район)
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Пантелеймоновка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1960 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Пантелеймоновка населенного пункта Горловка по ул. Октябрьской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100449.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс, пантелеймоновка (горловский район), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:04 04.06.2022
 
Мирный житель пострадал при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками

Представительство ДНР: мужчину ранило при обстреле Пантелеймоновки украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСкорая помощь в ДНР
Скорая помощь в ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Мирный житель ранен в поселке Пантелеймоновка при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица – мужчины 1960 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины поселка Пантелеймоновка населенного пункта Горловка по ул. Октябрьской", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Фрагмент украинской ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
11:11Специальная военная операция на Украине
В ДНР за 108 дней эскалации украинского конфликта погиб 141 мирный житель
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил о ранении женщины при обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС России отправляется на выполнение боевого задания в ходе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
08:00
Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбассПантелеймоновка (Горловский район)ДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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