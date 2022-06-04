Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Штаб обороны ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, уничтожен автомобиль скорой помощи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"По предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками ул. Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль "Скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.