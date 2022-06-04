https://ria.ru/20220604/donbass-1793127770.html

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, уничтожен автомобиль скорой помощи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T13:58

2022-06-04T13:58

2022-06-04T13:58

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донбасс

днр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, уничтожен автомобиль скорой помощи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками ул. Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль "Скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины