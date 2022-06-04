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Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793127770.html
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками - РИА Новости, 04.06.2022
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, уничтожен автомобиль скорой помощи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T13:58
2022-06-04T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, уничтожен автомобиль скорой помощи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР."По предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками ул. Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль "Скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
13:58 04.06.2022
 
Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

Штаб обороны ДНР: два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка украинскими войсками, уничтожен автомобиль скорой помощи, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
"По предварительной информации, в результате обстрела украинскими боевиками ул. Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль "Скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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