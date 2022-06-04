Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.09 обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.09 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.