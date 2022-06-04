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Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793115214.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку
Украинские войска в 12.09 обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:58
2022-06-04T12:58
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донбасс
украина
пантелеймоновка (горловский район)
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.09 обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.09 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
горловка
донбасс
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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в мире, горловка, донбасс, украина, пантелеймоновка (горловский район), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
12:58 04.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

Представительство ДНР: украинские войска обстреляли Горловку и Пантелеймоновку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела при въезде в город Горловка в Донецкой области
Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела при въезде в город Горловка в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.09 обстреляли Горловку и Пантелеймоновку, выпустив в общей сложности 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.09 - н.п. Новолуганское - н.п. Горловка (Калининский район): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 12.09 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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08:00
Сто дней военной спецоперации на Украине: когда все закончится
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 13:47Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонбассУкраинаПантелеймоновка (Горловский район)ДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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