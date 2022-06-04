https://ria.ru/20220604/donbass-1793112530.html

Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка

Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска за 15 минут обстреляли два района Донецка

Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:42

2022-06-04T12:42

2022-06-04T12:42

специальная военная операция на украине

в мире

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днр

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за 15 минут обстреляли Петровский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив в общей сложности 10 снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.55 - населенный пункт Красногоровка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении Telegram-канале представительства.Следующий обстрел был зафиксирован в 12.10, с направления населенного пункта Пески. По Куйбышевскому району Донецка выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс