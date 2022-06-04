https://ria.ru/20220604/donbass-1793111874.html
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска в 12.00 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:38
2022-06-04T12:38
2022-06-04T12:38
специальная военная операция на украине
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 (время совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, заявило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено восемь снарядов калибром 122 мм", - сообщило представительство в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска снова обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь снарядов по Петровскому району Донецка