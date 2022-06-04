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Украинские войска выпустили шесть снарядов крупного калибра по Донецку - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793109577.html
Украинские войска выпустили шесть снарядов крупного калибра по Донецку
Украинские войска выпустили шесть снарядов крупного калибра по Донецку - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска выпустили шесть снарядов крупного калибра по Донецку
Украинские войска в 11.50 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:25
2022-06-04T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, вооруженные силы украины
12:25 04.06.2022 (обновлено: 14:29 04.06.2022)
 
Украинские войска выпустили шесть снарядов крупного калибра по Донецку

ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов калибра 122 миллиметра по Петровскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Петровскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - сообщили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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