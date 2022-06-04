https://ria.ru/20220604/donbass-1793108085.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецк и населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, в том числе из РСЗО... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T12:16
2022-06-04T12:16
2022-06-04T12:16
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецк и населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, в том числе из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 8.15 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили 10 ракет из РСЗО "Град", в 10.40 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, а в 11.05 еще пять снарядов того же калибра по Киевскому району города.Отмечается, что обстрелы велись из населенного пункта Авдеевка.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, ясиноватая, вооруженные силы украины
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк, в том числе из "Града"