https://ria.ru/20220604/donbass-1793108085.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецк и населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, в том числе из РСЗО... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T12:16

2022-06-04T12:16

2022-06-04T12:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

ясиноватая

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский и Куйбышевский районы города Донецк и населенный пункт Ясиноватая в Донецкой народной республике, в том числе из РСЗО "Град", заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Как сообщило представительство в своем Telegram-канале, в 8.15 (время совпадает с мск) войска Украины выпустили 10 ракет из РСЗО "Град", в 10.40 пять снарядов калибром 122 миллиметра по Куйбышевскому району Донецка, а в 11.05 еще пять снарядов того же калибра по Киевскому району города.Отмечается, что обстрелы велись из населенного пункта Авдеевка.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

донецк (днр)

украина

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), украина, ясиноватая, вооруженные силы украины