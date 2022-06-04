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Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793101189.html
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за полчаса выпустили восемь мин и семь снарядов крупного калибра по Горловке и Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:20
2022-06-04T11:20
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
горловка
донецк (днр)
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь мин и семь снарядов крупного калибра по Горловке и Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению, восемь мин калибром 82 миллиметра украинские войска выпустили по Горловке, по Петровскому району Донецка выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
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донецк (днр)
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в мире, донбасс, горловка, донецк (днр), днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины, украина
11:20 04.06.2022
 
Украинские войска за полчаса обстреляли Донецк и Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили восемь мин и семь снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда в Донбассе
Осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили восемь мин и семь снарядов крупного калибра по Горловке и Донецку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно сообщению, восемь мин калибром 82 миллиметра украинские войска выпустили по Горловке, по Петровскому району Донецка выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассГорловкаДонецк (ДНР)ДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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