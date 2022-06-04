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В ДНР за 108 дней эскалации украинского конфликта погиб 141 мирный житель - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793100449.html
В ДНР за 108 дней эскалации украинского конфликта погиб 141 мирный житель
В ДНР за 108 дней эскалации украинского конфликта погиб 141 мирный житель - РИА Новости, 04.06.2022
В ДНР за 108 дней эскалации украинского конфликта погиб 141 мирный житель
За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали 676 человек, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T11:11
2022-06-04T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали 676 человек, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 108 дней эскалации погибло 141 гражданское лицо, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 676 гражданских лиц, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.Кроме того, по данным представительства, за 108 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3777 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3466. Всего украинские войска выпустили 33 848 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 43 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5696 ракет РСЗО БМ-21 "Град".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
11:11 04.06.2022
 
В ДНР за 108 дней эскалации украинского конфликта погиб 141 мирный житель

Представительство ДНР: за 108 дней эскалации конфликта погиб 141 мирный житель республики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкФрагмент украинской ракеты "Точка-У" в Донецке
Фрагмент украинской ракеты Точка-У в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Фрагмент украинской ракеты "Точка-У" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали 676 человек, в том числе 53 ребенка, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 108 дней эскалации погибло 141 гражданское лицо, в том числе семь детей. Ранения различной степени тяжести получили 676 гражданских лиц, в том числе 53 ребенка", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в его Telegram-канале.
Кроме того, по данным представительства, за 108 дней эскалации СЦКК ДНР зафиксировано 3777 факта ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 3466. Всего украинские войска выпустили 33 848 боеприпасов различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО БМ-30 "Смерч", 43 ракеты РСЗО БМ-27 "Ураган" и 5696 ракет РСЗО БМ-21 "Град".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. Наряду с российскими военными в регионе действуют подразделения ДНР и ЛНР.
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