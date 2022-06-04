10:55 04.06.2022 (обновлено: 10:56 04.06.2022)
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин
Народная милиция: украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град" 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
Отмечается, что "были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов Республики". Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения, подчеркивается в сообщении.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.