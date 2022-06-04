https://ria.ru/20220604/donbass-1793098727.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:55

2022-06-04T10:55

2022-06-04T10:56

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град" 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов Республики". Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения, подчеркивается в сообщении.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220604/donbass-1793098530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины