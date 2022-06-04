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Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793098727.html
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:55
2022-06-04T10:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР."За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град" 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов Республики". Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения, подчеркивается в сообщении.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
10:55 04.06.2022 (обновлено: 10:56 04.06.2022)
 
Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин

Народная милиция: украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 460 снарядов и мин

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам Донецкой Народной Республики, сообщила Народная милиция ДНР.
"За текущие сутки противник выпустил более четырехсот шестидесяти снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град" 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, а также 120-мм миномётов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
10:53Специальная военная операция на Украине
Силы ДНР подавили три огневые точки ВСУ в районе Водяного
Отмечается, что "были обстреляны районы тринадцати населенных пунктов Республики". Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения, подчеркивается в сообщении.
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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