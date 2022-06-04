https://ria.ru/20220604/donbass-1793098530.html

Силы ДНР подавили три огневые точки ВСУ в районе Водяного

Силы ДНР подавили три огневые точки ВСУ в районе Водяного - РИА Новости, 04.06.2022

Силы ДНР подавили три огневые точки ВСУ в районе Водяного

За последние сутки российские войска и подразделения ДНР уничтожили около 30 человек личного состава ВСУ и подавили три огневые точки, сообщаетcя в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:53

2022-06-04T10:53

2022-06-04T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

бмп-2

вооруженные силы украины

днр

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792560968_0:310:2895:1938_1920x0_80_0_0_4b4aeacc014e9f2a20b52051ab20f02a.jpg

ДОНЕЦК, 4 июн — РИА Новости. За последние сутки российские войска и подразделения ДНР уничтожили около 30 человек личного состава ВСУ и подавили три огневые точки, сообщаетcя в Telegram-канале Народной милиции республики."Совместными действиями военнослужащих <…> уничтожены две БМП-2 и до 30 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлены три огневые точки противника в районе населенного пункта Водяное", — говорится в публикации.При этом украинские военные выпустили по ДНР порядка 460 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня "Град", 155-, 152- и 122-миллиметровой ствольной артиллерии и 120-миллиметровых минометов. Под обстрел попали 13 населенных пунктов, один мирный житель погиб, 14 получили ранения.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, украина, бмп-2, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии