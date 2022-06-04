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Украинские войска за два часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 04.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793097726.html
Украинские войска за два часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска за два часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска за два часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Украинские войска за почти два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку, заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:40
2022-06-04T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за почти два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.15 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 09.05 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Гольмовский: выпущено три мины калибром 82 миллиметра; 09.20 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Доломитное: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 10.00 - н.п. Красногоровка - н.п. Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
горловка
донецкая народная республика
украина
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
10:40 04.06.2022
 
Украинские войска за два часа обстреляли четыре населенных пункта ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за два часа обстреляли четыре населенных пункта республики

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска за почти два часа обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Горловку, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08.15 - н.п. Кодема - н.п. Горловка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра; 09.05 - н.п. Металлист (укр. Травневое) - н.п. Гольмовский: выпущено три мины калибром 82 миллиметра; 09.20 - н.п. Зайцево (северное) - н.п. Доломитное: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров; 10.00 - н.п. Красногоровка - н.п. Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Артиллерия ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
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"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.06.2022
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