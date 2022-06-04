https://ria.ru/20220604/donbass-1793093081.html

Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 04.06.2022

Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка

Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T10:06

2022-06-04T10:06

2022-06-04T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

донбасс

днр

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признание днр и лнр в россии

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении еще трех гражданских лиц при обстреле Буденновского р-на Донецка 3 июня", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, пострадавшие - один мужчина 1981 г.р. и две женщины 1983 и 1986 г.р.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины