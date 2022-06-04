https://ria.ru/20220604/donbass-1793093081.html
Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T10:06
2022-06-04T10:06
2022-06-04T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_ade4129496478a81a24388e186dec093.jpg
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Буденновского района Донецка, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении еще трех гражданских лиц при обстреле Буденновского р-на Донецка 3 июня", - говорится в сообщении.Согласно сообщению, пострадавшие - один мужчина 1981 г.р. и две женщины 1983 и 1986 г.р.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/57/1521095776_113:0:897:588_1920x0_80_0_0_47170770aaaf6e616404ba057d4d2724.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Три человека пострадали при обстреле украинскими войсками Донецка
Представительство ДНР: мужчина и две женщины пострадали при обстреле ВСУ Донецка