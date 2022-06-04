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Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка

Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 04.06.2022

Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка

Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:55

2022-06-04T09:55

2022-06-04T09:55

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по ул. Углегорской погибла женщина 1944 г.р.", - говорится в сообщении.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины