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Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:55
2022-06-04T09:55
2022-06-04T09:55
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по ул. Углегорской погибла женщина 1944 г.р.", - говорится в сообщении.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Штаб обороны ДНР: женщина 78 лет погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка