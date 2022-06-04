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Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/donbass-1793091414.html
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка
Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:55
2022-06-04T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донбасс
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по ул. Углегорской погибла женщина 1944 г.р.", - говорится в сообщении.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.
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в мире, донецк (днр), донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, вооруженные силы украины
09:55 04.06.2022
 
Пожилая женщина погибла при обстреле украинскими войсками Донецка

Штаб обороны ДНР: женщина 78 лет погибла при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Женщина 78 лет погибла в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка по ул. Углегорской погибла женщина 1944 г.р.", - говорится в сообщении.
В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ДонбассДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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