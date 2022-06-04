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Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:42
2022-06-04T09:42
2022-06-04T10:11
специальная военная операция на украине
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днр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.10.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:42 04.06.2022 (обновлено: 10:11 04.06.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще девять снарядов