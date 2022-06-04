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Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка - РИА Новости, 04.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T09:42
2022-06-04T10:11
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
днр
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.10.В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.
https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html
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в мире, донбасс, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
09:42 04.06.2022 (обновлено: 10:11 04.06.2022)
 
Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще девять снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено девять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению… н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено девять снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.10.
В субботу утром сообщалось о многочисленных обстрелах украинскими войсками Петровского района Донецка. Так, в 8.20 был зафиксирован обстрел района города, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм. Позднее, в 8.28, был зафиксирован еще один обстрел. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка восемь снарядов калибром 122 мм. В 8.40 было выпущено еще пять снарядов калибром 122 мм. В 8.50 Петровский район вновь обстреляли - украинские войска выпустили 10 снарядов калибром 122 мм.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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