https://ria.ru/20220604/donbass-1793088290.html

Волонтеры откликнулись на историю Паши из ЛНР, мечтающего стать писателем

Волонтеры откликнулись на историю Паши из ЛНР, мечтающего стать писателем - РИА Новости, 04.06.2022

Волонтеры откликнулись на историю Паши из ЛНР, мечтающего стать писателем

Волонтёры из числа читателей РИА Новости откликнулись на историю 14-летнего Паши Михайловского, написавшего дневник о своей жизни в холодном бомбоубежище в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:40

2022-06-04T09:40

2022-06-04T10:15

специальная военная операция на украине

в мире

рубежное

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признание днр и лнр в россии

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ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Волонтёры из числа читателей РИА Новости откликнулись на историю 14-летнего Паши Михайловского, написавшего дневник о своей жизни в холодном бомбоубежище в Рубежном, привезли ему и его маме-инвалиду вещи и документы, подарили чайник и целых три велосипеда, передаёт корреспондент РИА Новости.В конце мая РИА Новости сообщило о юном уроженце Рубежного, который увлекается чтением фантастики и сам мечтает стать писателем. Паша с другими жителями города прожил около месяца в убежище, где вёл дневник. Сейчас Паша со своей мамой-инвалидом живёт Луганске в общежитии для беженцев, куда их вывезли российские военные. Большая часть их вещей и документов остались в Рубежном, причём семья не знает о состоянии своей квартиры. Даже их чайник остался в убежище. Также мальчик рассказал, что копит деньги на велосипед, чтобы кататься по летнему Луганску и получше его узнать.На историю мальчика откликнулись небезразличные жители Луганска и Ростова-на-Дону - Паше подарили чайник, книги братьев Стругацких и целых три велосипеда."Я обязательно отдам лишние соседям по общежитию, у меня уже есть там друзья", - пообещал мальчик.Волонтёр Юрий из Луганска вызвался съездить в Рубежное за вещами и документами Михайловских, взял у них ключи от квартиры. Больше всего они переживали за телевизор: в городе орудуют мародёры, которые проникают в брошенные квартиры."Дорога туда дальняя, ехать три-четыре часа. Дорога опасная, на ней бывают обстрелы, некоторые участки простреливаются. Ну а что делать - надо людям помочь, они остались без вещей и документов", - объяснил Юрий свой поступок РИА Новости.Оказалось, что многоквартирный дом Паши и его мамы уцелел, правда, не хватает многих стёкол. Их соседи также на месте, правда, ночевать по-прежнему предпочитают в убежище: Рубежное время от времени обстреливается украинскими силовиками."В городе нет газа, воды, света", - обрисовал ситуацию волонтёр.Михайловские решили, что нужно оставаться в Луганске, и поблагодарили волонтёра за доставленные вещи и документы.

https://ria.ru/20220529/donbass-1791510968.html

https://ria.ru/20220520/donbass-1789673307.html

https://ria.ru/20220513/donbass-1788246784.html

рубежное

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донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рубежное, луганск, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс