09:22 04.06.2022 (обновлено: 09:23 04.06.2022)
Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 62 раза
Представительство ДНР: украинские войска 62 раза за сутки обстреляли территорию республики
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной охраны на месте пожара после обстрела украинскими войсками Донецка
Сотрудники противопожарной охраны на месте пожара после обстрела украинскими войсками Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска 62 раза обстреляли ДНР за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов, погиб один человек, 14 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 463 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица, мужчины 1943 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.