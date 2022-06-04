https://ria.ru/20220604/donbass-1793085421.html

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 62 раза

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 62 раза - РИА Новости, 04.06.2022

Украинские войска за сутки обстреляли ДНР 62 раза

Украинские войска 62 раза обстреляли ДНР за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов, погиб один человек, 14 получили ранения, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T09:22

2022-06-04T09:22

2022-06-04T09:23

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ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска 62 раза обстреляли ДНР за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов, погиб один человек, 14 получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 463 единицы различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица, мужчины 1943 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/artilleriya-1787941501.html

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донецк (днр)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецк (днр), вооруженные силы украины