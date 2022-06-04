Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка еще десять снарядов
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Петровский район Донецка, выпущено 10 снарядов калибром 122 мм в 8.50, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Продолжение обстрела со стороны ВФУ по направлению: 08.50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.