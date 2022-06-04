09:06 04.06.2022 (обновлено: 09:50 04.06.2022)
Украинские войска обстреляли Гольмовский в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Гольмовскому шесть снарядов
Мужчина демонстрирует осколки снаряда в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 июн - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Гольмовский в Донецкой народной республике, выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20.
Позднее, в 9.05, украинские войска вновь обстреляли Гольмовский, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.