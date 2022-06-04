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В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек - РИА Новости, 04.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220604/bezhentsy-1793163514.html
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек - РИА Новости, 04.06.2022
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек
За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:11
2022-06-04T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
украина
эвакуация жителей днр и лнр в россию
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тысяч 167 человек, в том числе 2695 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 655 тысяч 107 человек, из которых 268 тысяч 189 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.Государственную границу РФ пересекло 238 тысяч 968 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3528, добавил Мизинцев.
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в мире, россия, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)
17:11 04.06.2022
 
В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек

В Россию из опасных районов Украины и Донбасса эвакуировали за сутки 20,1 тысячи человек

© РИА Новости / Максим Блинов Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России
 Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Беженцы с детьми из города Славянск перед отправкой на автобусах из пригорода Донецка на территорию России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тысяч 167 человек, в том числе 2695 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 655 тысяч 107 человек, из которых 268 тысяч 189 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
Государственную границу РФ пересекло 238 тысяч 968 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3528, добавил Мизинцев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбассУкраинаЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюМихаил МизинцевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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