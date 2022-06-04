https://ria.ru/20220604/bezhentsy-1793163514.html

В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек

В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек - РИА Новости, 04.06.2022

В Россию из Донбасса и Украины эвакуировали еще 20,1 тысячи человек

За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:11

2022-06-04T17:11

2022-06-04T17:11

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

украина

эвакуация жителей днр и лнр в россию

михаил мизинцев

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789732600_0:0:3187:1793_1920x0_80_0_0_576e1dd88d4690292c7a5ac599eba3e7.jpg

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. За сутки без участия Киева из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию России эвакуированы более 20,1 тысячи человек, в том числе почти 2,7 тысячи детей, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 тысяч 167 человек, в том числе 2695 детей, а всего с начала специальной военной операции – 1 миллион 655 тысяч 107 человек, из которых 268 тысяч 189 – дети", - сказал Мизинцев на брифинге в субботу.Государственную границу РФ пересекло 238 тысяч 968 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3528, добавил Мизинцев.

https://ria.ru/20220604/ukraina-1793058514.html

россия

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, донбасс, украина, эвакуация жителей днр и лнр в россию, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф)