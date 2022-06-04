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ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022
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ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации
ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022
ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации
Российская армия в субботу проведет 12 гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, в Запорожье и в Харьковской области, в ходе которых доставит жителям 624,4 тонны... РИА Новости, 04.06.2022
2022-06-04T17:09
2022-06-04T17:09
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
харьковская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
михаил мизинцев
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу проведет 12 гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, в Запорожье и в Харьковской области, в ходе которых доставит жителям 624,4 тонны гуманитарной помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 26 225,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1103 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 387 тонн гуманитарной помощи. 4 июня 2022 года проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 624,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
https://ria.ru/20220604/kherson-1793089070.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
харьковская область
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, харьковская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев
17:09 04.06.2022
 
ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации

Минобороны: российская армия в субботу проведет 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРаздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе
Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Раздача гуманитарной помощи на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу проведет 12 гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, в Запорожье и в Харьковской области, в ходе которых доставит жителям 624,4 тонны гуманитарной помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 26 225,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1103 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 387 тонн гуманитарной помощи. 4 июня 2022 года проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 624,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.
Стела на въезде в Херсон - РИА Новости, 1920, 04.06.2022
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Центр гуманитарной помощи в Херсоне запустил чат-бот для обращений горожан
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраинаХарьковская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Михаил Мизинцев
 
 
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