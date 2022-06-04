https://ria.ru/20220604/aktsii-1793163342.html

ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации

ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации - РИА Новости, 04.06.2022

ВС России в субботу проведут 12 гуманитарных акций в зоне спецоперации

Российская армия в субботу проведет 12 гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, в Запорожье и в Харьковской области, в ходе которых доставит жителям 624,4 тонны... РИА Новости, 04.06.2022

2022-06-04T17:09

2022-06-04T17:09

2022-06-04T17:09

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

харьковская область

запорожская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Российская армия в субботу проведет 12 гуманитарных акций в ДНР, ЛНР, в Запорожье и в Харьковской области, в ходе которых доставит жителям 624,4 тонны гуманитарной помощи, сообщил в субботу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта 2022 года, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 26 225,3 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1103 гуманитарные акции, в том числе четыре за истекшие сутки в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 387 тонн гуманитарной помощи. 4 июня 2022 года проводятся 12 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых населению передается 624,4 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сообщил Мизинцев.

https://ria.ru/20220604/kherson-1793089070.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

харьковская область

запорожская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина, харьковская область, запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев