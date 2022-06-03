Суд в Москве продлил до августа арест ректора "Шанинки" Зуева
Суд в Москве продлил до августа арест обвиняемого в мошенничестве ректора "Шанинки" Зуева
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 7 августа срок ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Зуеву Сергею Эдуардовичу на срок до 7 августа", - огласила решение судья Ольга Затомская.
На многократные просьбы защиты смягчить меру пресечения Зуеву из-за состояния здоровья в столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме.
Зуев не признает вину. При этом, как сообщила сегодня РИА Новости его супруга, на счет в "Газпромбанке" перечислено более 15 миллионов рублей в счет погашения ущерба.
По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.