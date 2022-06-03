https://ria.ru/20220603/zuev-1792935190.html

Суд в Москве продлил до августа арест ректора "Шанинки" Зуева

Суд в Москве продлил до августа арест ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 03.06.2022

Суд в Москве продлил до августа арест ректора "Шанинки" Зуева

Тверской суд Москвы продлил до 7 августа срок ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:59

2022-06-03T15:59

2022-06-03T15:59

происшествия

марина ракова

московская высшая школа социальных и экономических наук

сергей зуев

москва

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Тверской суд Москвы продлил до 7 августа срок ареста ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости."Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей Зуеву Сергею Эдуардовичу на срок до 7 августа", - огласила решение судья Ольга Затомская.На многократные просьбы защиты смягчить меру пресечения Зуеву из-за состояния здоровья в столичном УФСИН заявляли, что ректор "Шанинки" находится под постоянным наблюдением врачей, необходимая медпомощь ему оказывается в полном объеме.Зуев не признает вину. При этом, как сообщила сегодня РИА Новости его супруга, на счет в "Газпромбанке" перечислено более 15 миллионов рублей в счет погашения ущерба.По версии следствия, Зуев, находясь в должности директора Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на сумму более 20 миллионов рублей, подсчитали в МВД.

https://ria.ru/20220526/sledstvie-1790775914.html

https://ria.ru/20220602/lukashevich-1792624739.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, марина ракова, московская высшая школа социальных и экономических наук, сергей зуев, москва