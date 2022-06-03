https://ria.ru/20220603/zoloto-1792866576.html

В Госдуму внесли проект об освобождении от НДФЛ доходов от продажи золота

В Госдуму внесли проект об освобождении от НДФЛ доходов от продажи золота - РИА Новости, 03.06.2022

В Госдуму внесли проект об освобождении от НДФЛ доходов от продажи золота

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:02

2022-06-03T13:02

2022-06-03T13:20

россия

экономика

правительство рф

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, вносящий изменения в налоговое законодательство для улучшения делового климата и развития отдельных отраслей промышленности, в том числе об освобождении от НДФЛ доходов от продажи золота в слитках, следует из базы данных нижней палаты парламента.Для повышения привлекательности инвестиций в золото как инструмент сохранения сбережений граждан в сложившихся в настоящее время условиях документ освобождает на 2022-2023 годы от налога доходы физических лиц от реализации золота в слитках.Кроме того, предусматривается, что удержание НДФЛ не будет производиться в 2022 году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по соответствующему брокерскому договору, на указанную "промежуточную" дату исчисления.Также в 2022 году от НДФЛ освобождаются доходы, полученные по вынужденным сделкам, которые были совершены для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных стран, наложенных на владельцев этих компаний, пояснял ранее в пятницу Минфин России.В части налога на прибыль организаций и страховых взносов законопроект вводит налоговые льготы для компаний, занимающихся разработкой и производством электронной компонентой базы и электронной продукции. Кроме того, перечень объектов, расходы на которые учитываются при налогообложении прибыли при их последующей безвозмездной передаче в государственную или муниципальную собственность, дополняется инфраструктурными объектами.Помимо этого, устанавливается повышающий коэффициент к расходам на приобретение российского радиоэлектронного оборудования и ПО, а также размер инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций в отношении затрат на внедрение такого оборудования и программ.Законопроект содержит и ряд норм в части добычи полезных ископаемых. В частности, корректируется порядок определения суммы предельных расходов для исчисления минимального НДД. Вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче многокомпонентной руды, содержащей молибден и медь, на территории Хакасии. Кроме того, Налоговый кодекс дополняется новым видом добытого полезного ископаемого "щебень", с установлением ограничения по размеру НДПИ.

https://ria.ru/20220603/zoloto-1792790380.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, правительство рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии)