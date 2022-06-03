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В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды" - РИА Новости, 03.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220603/zhurnalisty-1792848259.html
В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды"
В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды" - РИА Новости, 03.06.2022
В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды"
Съемочная группа, работающая на французский France 24 и представлявшаяся корреспондентами российского телеканала "Звезда", была задержана и оштрафована за... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:19
2022-06-03T15:19
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
кяхта
республика бурятия
france 24
ситуация в днр и лнр
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КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. Съемочная группа, работающая на французский France 24 и представлявшаяся корреспондентами российского телеканала "Звезда", была задержана и оштрафована за нахождение в приграничной зоне Бурятии без разрешительных документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Два корреспондента съемочной группы France 24 были задержаны в Кяхте за нахождение в приграничной зоне без соответствующих документов", — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что оба журналиста — граждане России. По его словам, во время работы они представлялись сотрудниками "Звезды". По словам собеседника агентства, задержанные были оштрафованы на 500 рублей и отпущены. В данный момент они вылетели в Москву.Источник сообщил, что съемочная группа приехала для съемки репортажа с родителями одного из военных, погибших в спецоперации на Украине. В журналистских материалах, размещенных в местных СМИ, сообщается, что сотрудники France 24 в разговоре с матерью одного из погибших задавали провокационные вопросы. Родители погибшего обратились в правоохранительные органы с просьбой изъять отснятый материал.В репортаже местной телекомпании "Тивиком", корреспондентам которой удалось пообщаться с задержанными, журналисты французского телеканала отказались отвечать на вопросы.
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россия
кяхта
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происшествия, россия, кяхта, республика бурятия, france 24, ситуация в днр и лнр
12:19 03.06.2022 (обновлено: 15:19 03.06.2022)
 
В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды"

В Бурятии задержали журналистов France 24, представлявшихся корреспондентами "Звезды"

© РИА Новости / Зорикто Дагбаев / Перейти в фотобанкТеатральная площадь в Улан-Удэ
Театральная площадь в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
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Театральная площадь в Улан-Удэ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. Съемочная группа, работающая на французский France 24 и представлявшаяся корреспондентами российского телеканала "Звезда", была задержана и оштрафована за нахождение в приграничной зоне Бурятии без разрешительных документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Два корреспондента съемочной группы France 24 были задержаны в Кяхте за нахождение в приграничной зоне без соответствующих документов", — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что оба журналиста — граждане России. По его словам, во время работы они представлялись сотрудниками "Звезды". По словам собеседника агентства, задержанные были оштрафованы на 500 рублей и отпущены. В данный момент они вылетели в Москву.
Источник сообщил, что съемочная группа приехала для съемки репортажа с родителями одного из военных, погибших в спецоперации на Украине. В журналистских материалах, размещенных в местных СМИ, сообщается, что сотрудники France 24 в разговоре с матерью одного из погибших задавали провокационные вопросы. Родители погибшего обратились в правоохранительные органы с просьбой изъять отснятый материал.
В репортаже местной телекомпании "Тивиком", корреспондентам которой удалось пообщаться с задержанными, журналисты французского телеканала отказались отвечать на вопросы.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКяхтаРеспублика БурятияFrance 24Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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