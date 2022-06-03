https://ria.ru/20220603/zhurnalisty-1792848259.html

В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды"

В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды" - РИА Новости, 03.06.2022

В Бурятии задержали группу France 24, называвшую себя журналистами "Звезды"

Съемочная группа, работающая на французский France 24 и представлявшаяся корреспондентами российского телеканала "Звезда", была задержана и оштрафована за... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:19

2022-06-03T12:19

2022-06-03T15:19

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

кяхта

республика бурятия

france 24

ситуация в днр и лнр

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КРАСНОЯРСК, 3 июн — РИА Новости. Съемочная группа, работающая на французский France 24 и представлявшаяся корреспондентами российского телеканала "Звезда", была задержана и оштрафована за нахождение в приграничной зоне Бурятии без разрешительных документов, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Два корреспондента съемочной группы France 24 были задержаны в Кяхте за нахождение в приграничной зоне без соответствующих документов", — сказал собеседник агентства. Он сообщил, что оба журналиста — граждане России. По его словам, во время работы они представлялись сотрудниками "Звезды". По словам собеседника агентства, задержанные были оштрафованы на 500 рублей и отпущены. В данный момент они вылетели в Москву.Источник сообщил, что съемочная группа приехала для съемки репортажа с родителями одного из военных, погибших в спецоперации на Украине. В журналистских материалах, размещенных в местных СМИ, сообщается, что сотрудники France 24 в разговоре с матерью одного из погибших задавали провокационные вопросы. Родители погибшего обратились в правоохранительные органы с просьбой изъять отснятый материал.В репортаже местной телекомпании "Тивиком", корреспондентам которой удалось пообщаться с задержанными, журналисты французского телеканала отказались отвечать на вопросы.

https://ria.ru/20220303/zakharova-1776372152.html

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кяхта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, кяхта, республика бурятия, france 24, ситуация в днр и лнр