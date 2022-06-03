https://ria.ru/20220603/zerno-1793054986.html
Глава Афросоюза: Путин готов содействовать экспорту зерна с Украины
Глава Афросоюза: Путин готов содействовать экспорту зерна с Украины - РИА Новости, 03.06.2022
Глава Афросоюза: Путин готов содействовать экспорту зерна с Украины
Глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российский лидер заявил о готовности... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:30
2022-06-03T20:30
2022-06-03T21:59
экономика
цены на нефть
василий небензя
россия
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черное море
оон
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава Афросоюза и президент Сенегала Маки Салл после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что российский лидер заявил о готовности содействовать экспорту украинского зерна."Президент Путин выразил нам свою готовность способствовать экспорту украинского зерна. Россия готова обеспечить экспорт своих пшеницы и удобрений. Я призываю всех партнеров снять санкции на пшеницу и удобрения", - написал Салл в Twitter.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
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экономика, цены на нефть, василий небензя, россия, киев, черное море, оон
20:30 03.06.2022 (обновлено: 21:59 03.06.2022)
Глава Афросоюза: Путин готов содействовать экспорту зерна с Украины
Глава Афросоюза Маки Салл: Путин готов содействовать экспорту зерна с Украины