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В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины - РИА Новости, 03.06.2022
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В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины
В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины - РИА Новости, 03.06.2022
В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины
Полтора миллиарда людей в мире зависят от зерна, экспортируемого с Украины, и российского продовольствия и удобрений, переговоры по возобновлению экспорта... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:40
2022-06-03T15:40
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Полтора миллиарда людей в мире зависят от зерна, экспортируемого с Украины, и российского продовольствия и удобрений, переговоры по возобновлению экспорта необходимо завершить как можно скорее, заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.Сейчас в Москве находится замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, он проводит встречи с представителями правительства РФ. Ранее генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен также посещала Россию, а затем отправилась в Вашингтон.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
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цены на нефть, мартин гриффитс, василий небензя, россия, киев, москва, оон
15:40 03.06.2022
 
В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины

Авад: надеюсь, что переговоры пройдут гладко и будут завершены как можно скорее

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Полтора миллиарда людей в мире зависят от зерна, экспортируемого с Украины, и российского продовольствия и удобрений, переговоры по возобновлению экспорта необходимо завершить как можно скорее, заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.
"В мире 1,5 миллиарда людей нуждаются в этих продовольствии и удобрениях. Я надеюсь, что переговоры действительно пройдут гладко и будут завершены как можно скорее, чтобы (снятие) блокады портов и возобновление экспорта удобрений, продовольствия произошли как можно скорее, прежде чем мы столкнемся с еще одним кризисом", - сказал Авад на брифинге в Женеве.
Сейчас в Москве находится замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, он проводит встречи с представителями правительства РФ. Ранее генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен также посещала Россию, а затем отправилась в Вашингтон.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
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Цены на нефтьМартин ГриффитсВасилий НебензяРоссияКиевМоскваООН
 
 
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