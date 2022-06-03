https://ria.ru/20220603/zerno-1792929885.html

В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины

В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины - РИА Новости, 03.06.2022

В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины

Полтора миллиарда людей в мире зависят от зерна, экспортируемого с Украины, и российского продовольствия и удобрений, переговоры по возобновлению экспорта... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:40

2022-06-03T15:40

2022-06-03T15:40

цены на нефть

мартин гриффитс

василий небензя

россия

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ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Полтора миллиарда людей в мире зависят от зерна, экспортируемого с Украины, и российского продовольствия и удобрений, переговоры по возобновлению экспорта необходимо завершить как можно скорее, заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.Сейчас в Москве находится замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, он проводит встречи с представителями правительства РФ. Ранее генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен также посещала Россию, а затем отправилась в Вашингтон.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://radiosputnik.ria.ru/20220603/senegal-1792915014.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, мартин гриффитс, василий небензя, россия, киев, москва, оон