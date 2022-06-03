В ООН призвали быстрее завершить переговоры по вывозу зерна с Украины
Авад: надеюсь, что переговоры пройдут гладко и будут завершены как можно скорее
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 июн - РИА Новости. Полтора миллиарда людей в мире зависят от зерна, экспортируемого с Украины, и российского продовольствия и удобрений, переговоры по возобновлению экспорта необходимо завершить как можно скорее, заявил кризисный координатор ООН по Украине Амин Авад.
"В мире 1,5 миллиарда людей нуждаются в этих продовольствии и удобрениях. Я надеюсь, что переговоры действительно пройдут гладко и будут завершены как можно скорее, чтобы (снятие) блокады портов и возобновление экспорта удобрений, продовольствия произошли как можно скорее, прежде чем мы столкнемся с еще одним кризисом", - сказал Авад на брифинге в Женеве.
Сейчас в Москве находится замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, он проводит встречи с представителями правительства РФ. Ранее генсек ЮНКТАД Ребека Гринспен также посещала Россию, а затем отправилась в Вашингтон.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.