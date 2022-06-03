https://ria.ru/20220603/zerno-1792869553.html

Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле

Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2022

Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна,... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T13:07

2022-06-03T13:07

2022-06-03T13:07

в мире

россия

турция

черное море

сергей лавров

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна", - сказал Песков в пятницу журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории.

https://ria.ru/20220603/zerno-1792864091.html

россия

турция

черное море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, черное море, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)