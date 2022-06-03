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Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2022
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Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2022
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:07
2022-06-03T13:07
в мире
россия
турция
черное море
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна", - сказал Песков в пятницу журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории.
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в мире, россия, турция, черное море, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:07 03.06.2022
 
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле

Песков: Лавров на переговорах в Турции будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна", - сказал Песков в пятницу журналистам.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории.
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В миреРоссияТурцияЧерное мореСергей ЛавровМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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