https://ria.ru/20220603/zerno-1792869553.html
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле - РИА Новости, 03.06.2022
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна,... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T13:07
2022-06-03T13:07
2022-06-03T13:07
в мире
россия
турция
черное море
сергей лавров
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."На следующей неделе действительно будет в Турции министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. И конечно же, в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня высоко будет стоять тема украинского зерна", - сказал Песков в пятницу журналистам.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна и сопровождать суда до международных вод Чёрного моря после разминирования Киевом акватории.
https://ria.ru/20220603/zerno-1792864091.html
россия
турция
черное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, черное море, сергей лавров, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Лавров в Турции обсудит вывоз украинского зерна, заявили в Кремле
Песков: Лавров на переговорах в Турции будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна