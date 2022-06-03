12:58 03.06.2022 (обновлено: 13:41 03.06.2022)
Лукашенко назвал Белоруссию лучшим направлением вывоза зерна c Украины
Лукашенко обсудил с Путиным пять направлений вывоза зерна и назвал Белоруссию лучшим
Уборка озимой пшеницы на поле. Архивное фото
МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим среди пяти направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с президентом России Владимиром Путиным, является белорусское.
"Самое лучшее направление (для вывоза зерна с Украины - ред.) (мы с Путиным определили пять) - Беларусь. Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik.
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По его словам, за продовольственный кризис ответственность несут западные страны. "Открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. С голодом столкнулись давно. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. Надо ее решать", - сказал Лукашенко.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.