https://ria.ru/20220603/zerno-1792864091.html

Лукашенко назвал Белоруссию лучшим направлением вывоза зерна c Украины

Лукашенко назвал Белоруссию лучшим направлением вывоза зерна c Украины - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко назвал Белоруссию лучшим направлением вывоза зерна c Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим среди пяти направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с президентом России... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:58

2022-06-03T12:58

2022-06-03T13:41

белоруссия

россия

специальная военная операция на украине

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александр лукашенко

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что лучшим среди пяти направлений для вывоза зерна с Украины, определенных вместе с президентом России Владимиром Путиным, является белорусское."Самое лучшее направление (для вывоза зерна с Украины - ред.) (мы с Путиным определили пять) - Беларусь. Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik.По его словам, за продовольственный кризис ответственность несут западные страны. "Открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. С голодом столкнулись давно. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. Надо ее решать", - сказал Лукашенко.Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://ria.ru/20220523/prodovolstvie-1790034571.html

https://ria.ru/20220516/zerno-1788673322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, в мире, украина, александр лукашенко, ситуация в днр и лнр