https://ria.ru/20220603/zerno-1792849156.html
Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна
Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна - РИА Новости, 03.06.2022
Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T12:20
2022-06-03T12:20
2022-06-03T12:47
экономика
украина
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс."Сейчас все ищут логистику: а где? А как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", - сказал он, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.
https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко
12:20 03.06.2022 (обновлено: 12:47 03.06.2022)
Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна
Лукашенко: Минск пожет помочь Киеву с вывозом зерна, но должен быть компромисс