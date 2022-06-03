https://ria.ru/20220603/zerno-1792849156.html

Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна

Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна - РИА Новости, 03.06.2022

Лукашенко предложил Киеву помочь с вывозом зерна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:20

2022-06-03T12:47

экономика

украина

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 3 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Украине с вывозом зерна через белорусскую территорию, но должен быть компромисс."Сейчас все ищут логистику: а где? А как? Пожалуйста, мы можем поговорить. Мы не против: везите через Беларусь, но компромиссы должны быть", - сказал он, его слова приводит издание "СБ. Беларусь сегодня".Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия готова пропустить суда с украинским зерном, но Киев должен разминировать Черное море. По его словам, Киев не только установил мины, но и затопил суда. Если они это сделают, то Россия располагает коридором, который военно-морские силы РФ готовы предоставить для того, чтобы обеспечить безопасный выход судов из акватории.

https://ria.ru/20220523/zerno-1789808330.html

украина

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, украина, белоруссия, александр лукашенко