В Германии назвали Зеленского проблемой
Die Zeit: Зеленский может воспользоваться конфликтом для расширения своих полномочий
© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова правительственных чиновников и комментарии экспертов.
"На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти", — говорится в публикации.
Конституция и так гарантирует Зеленскому сильную позицию в политическом аппарате, но он лично пытается усилить зависимые от него институты власти, считает один из специалистов.
В материале отмечается, что Зеленский и раньше постоянно раздражал политиков, нарушая дипломатические протоколы и срывая двусторонние встречи. За это в Германии сравнивали украинское правительство "с отрядом панков".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
2 июня, 08:00Кому угрожает появление самой большой армии в Европе