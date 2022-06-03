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В Германии назвали Зеленского проблемой - РИА Новости, 03.06.2022
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В Германии назвали Зеленского проблемой
В Германии назвали Зеленского проблемой - РИА Новости, 03.06.2022
В Германии назвали Зеленского проблемой
Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T21:30
2022-06-03T21:30
в мире
украина
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова правительственных чиновников и комментарии экспертов."На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти", — говорится в публикации.Конституция и так гарантирует Зеленскому сильную позицию в политическом аппарате, но он лично пытается усилить зависимые от него институты власти, считает один из специалистов.По оценке Die Zeit, поставки вооружения на Украину также стали еще одной проблемой. В Берлине опасаются неразумных действий со стороны Киева, например, применение немецкого оружия для ударов по российской территории, пишет газета.В материале отмечается, что Зеленский и раньше постоянно раздражал политиков, нарушая дипломатические протоколы и срывая двусторонние встречи. За это в Германии сравнивали украинское правительство "с отрядом панков".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
https://ria.ru/20220603/indiya-1792973688.html
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в мире, украина, германия, владимир зеленский
21:30 03.06.2022
 
В Германии назвали Зеленского проблемой

Die Zeit: Зеленский может воспользоваться конфликтом для расширения своих полномочий

© Фото : The Presidential Office of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
Владимир Зеленский
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Политика Владимира Зеленского по захвату и контролю власти вызывает сильное беспокойство в Германии, пишет немецкая газета Die Zeit, ссылаясь на слова правительственных чиновников и комментарии экспертов.
"На данный момент Берлин больше всего волнует тот факт, что Зеленский может воспользоваться своим положением для укрепления собственной власти", — говорится в публикации.
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Конституция и так гарантирует Зеленскому сильную позицию в политическом аппарате, но он лично пытается усилить зависимые от него институты власти, считает один из специалистов.
По оценке Die Zeit, поставки вооружения на Украину также стали еще одной проблемой. В Берлине опасаются неразумных действий со стороны Киева, например, применение немецкого оружия для ударов по российской территории, пишет газета.
В материале отмечается, что Зеленский и раньше постоянно раздражал политиков, нарушая дипломатические протоколы и срывая двусторонние встречи. За это в Германии сравнивали украинское правительство "с отрядом панков".
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На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, на военную помощь Киеву выделяют десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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