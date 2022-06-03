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Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками - РИА Новости, 03.06.2022

Женщина пострадала при обстреле Ясиноватой украинскими войсками

Женщина пострадала из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:36

2022-06-03T14:36

2022-06-03T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

ясиноватая

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 3 июн - РИА Новости. Женщина пострадала из-за обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике, сообщил в пятницу штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ (вооруженные формирования Украины) обстреляли Ясиноватую... В результате обстрела по улице Полтавской получила ранение женщина", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

донецкая народная республика

ясиноватая

украина

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, ясиноватая, вооруженные силы украины, украина