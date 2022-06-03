https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html

Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества

Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества - РИА Новости, 03.06.2022

Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества

Правительство Японии внесло коррективы в план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, исключив из него всякое... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T15:48

2022-06-03T15:48

2022-06-03T15:56

синдзо абэ

япония

россия

дальний восток

в мире

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ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Правительство Японии внесло коррективы в план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, исключив из него всякое упоминание о сотрудничестве с Россией, сообщило агентство Киодо.Речь идет о так называемом "плане из восьми пунктов" российско-японского экономического сотрудничества, который был разработан при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ и впервые озвучен на двустороннем саммите в мае 2016 года.План предусматривал участие японских компаний в оснащении аэропортов и морских портов на Дальнем Востоке, сотрудничество в нефтяных и газовых проектах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.В документе прошлого года указывалось развитие сотрудничестве в создании городской среды, транспорта, медицины, энергетики.Это стало свидетельством замораживания сотрудничества с Россией в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство.

https://ria.ru/20220602/vizy-1792625891.html

япония

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

синдзо абэ, япония, россия, дальний восток, в мире