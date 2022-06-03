https://ria.ru/20220603/yaponiya-1792931391.html
Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества
Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества - РИА Новости, 03.06.2022
Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества
Правительство Японии внесло коррективы в план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, исключив из него всякое... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T15:48
2022-06-03T15:48
2022-06-03T15:56
синдзо абэ
япония
россия
дальний восток
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
ТОКИО, 3 июн - РИА Новости. Правительство Японии внесло коррективы в план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, исключив из него всякое упоминание о сотрудничестве с Россией, сообщило агентство Киодо.Речь идет о так называемом "плане из восьми пунктов" российско-японского экономического сотрудничества, который был разработан при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ и впервые озвучен на двустороннем саммите в мае 2016 года.План предусматривал участие японских компаний в оснащении аэропортов и морских портов на Дальнем Востоке, сотрудничество в нефтяных и газовых проектах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.В документе прошлого года указывалось развитие сотрудничестве в создании городской среды, транспорта, медицины, энергетики.Это стало свидетельством замораживания сотрудничества с Россией в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство.
https://ria.ru/20220602/vizy-1792625891.html
япония
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
синдзо абэ, япония, россия, дальний восток, в мире
15:48 03.06.2022 (обновлено: 15:56 03.06.2022)
Япония убрала упоминание России из стратегии международного сотрудничества
Правительство Японии убрало упоминание России из стратегии международного сотрудничества
ТОКИО, 3 июн - РИА Новости.
Правительство Японии внесло коррективы в план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, исключив из него всякое упоминание о сотрудничестве с Россией, сообщило агентство Киодо
.
Речь идет о так называемом "плане из восьми пунктов" российско-японского экономического сотрудничества, который был разработан при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ и впервые озвучен на двустороннем саммите в мае 2016 года.
План предусматривал участие японских компаний в оснащении аэропортов и морских портов на Дальнем Востоке, сотрудничество в нефтяных и газовых проектах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.
В документе прошлого года указывалось развитие сотрудничестве в создании городской среды, транспорта, медицины, энергетики.
Это стало свидетельством замораживания сотрудничества с Россией в связи с ситуацией на Украине, сообщает агентство.