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Абрамченко: завершился первый этап ликвидации отходов "Усольехимпрома" - РИА Новости, 03.06.2022
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Абрамченко: завершился первый этап ликвидации отходов "Усольехимпрома"
Абрамченко: завершился первый этап ликвидации отходов "Усольехимпрома" - РИА Новости, 03.06.2022
Абрамченко: завершился первый этап ликвидации отходов "Усольехимпрома"
Первый этап ликвидации опасных отходов на площадке закрытого завода "Усольехимпром" в Иркутской области завершен, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:01
2022-06-03T16:01
общество
усолье-сибирское
иркутская область
виктория абрамченко
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МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Первый этап ликвидации опасных отходов на площадке закрытого завода "Усольехимпром" в Иркутской области завершен, сообщили в пятницу в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко."Первый этап ликвидационных мероприятий на площадке завершен. Это и перезатаривание опасных емкостей, приведение в безопасное состояние скважин рассолопромысла, локализация вреда от нефтяной линзы и демонтаж цеха ртутного электролиза", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.По ее словам, по итогам минувшего года удалось выполнить поручения президента по полному обезвреживанию и приведению объектов в безопасное состояние. С 1 июня отменен режим чрезвычайной ситуации в городе Усолье-Сибирское.Далее в рамках ликвидации вреда предприятия предстоит расчистить территорию для последующего строительства экотехнопарка и начала переработки опасных отходов. Первая очередь должна быть запущена уже ко второму кварталу 2023 года."Нужно нарастить темпы работы, в том числе с учетом санкционных вызовов в части решения вопросов с поставкой оборудования будущего технопарка" - добавила Абрамченко.Вице-премьер отметила, что работы по демонтажу зданий и сооружений, которые предусмотрены комплексным проектом рекультивации территории, на промплощадке "Усольехимпрома" уже начались.В первую очередь будет демонтировано 204 объекта. По словам Абрамченко, региону и исполнителям необходимо проследить, чтобы строительные отходы не попали на полигоны ТКО."Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопились емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии.В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском.
https://ria.ru/20211230/uscherb-1766202632.html
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общество, усолье-сибирское, иркутская область, виктория абрамченко
16:01 03.06.2022
 
Абрамченко: завершился первый этап ликвидации отходов "Усольехимпрома"

Вице-премьер Абрамченко: завершен первый этап ликвидации опасных отходов "Усольехимпрома"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроизводственные корпуса бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском
Производственные корпуса бывшего химического комбината Усольехимпром в Усолье-Сибирском - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Производственные корпуса бывшего химического комбината "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Первый этап ликвидации опасных отходов на площадке закрытого завода "Усольехимпром" в Иркутской области завершен, сообщили в пятницу в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
"Первый этап ликвидационных мероприятий на площадке завершен. Это и перезатаривание опасных емкостей, приведение в безопасное состояние скважин рассолопромысла, локализация вреда от нефтяной линзы и демонтаж цеха ртутного электролиза", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.
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По ее словам, по итогам минувшего года удалось выполнить поручения президента по полному обезвреживанию и приведению объектов в безопасное состояние. С 1 июня отменен режим чрезвычайной ситуации в городе Усолье-Сибирское.
Далее в рамках ликвидации вреда предприятия предстоит расчистить территорию для последующего строительства экотехнопарка и начала переработки опасных отходов. Первая очередь должна быть запущена уже ко второму кварталу 2023 года.
"Нужно нарастить темпы работы, в том числе с учетом санкционных вызовов в части решения вопросов с поставкой оборудования будущего технопарка" - добавила Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что работы по демонтажу зданий и сооружений, которые предусмотрены комплексным проектом рекультивации территории, на промплощадке "Усольехимпрома" уже начались.
В первую очередь будет демонтировано 204 объекта. По словам Абрамченко, региону и исполнителям необходимо проследить, чтобы строительные отходы не попали на полигоны ТКО.
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"Усольехимпром" - предприятие в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, выпускавшее трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ с 1936 года. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году, предприятие обанкротилось и не выполнило свои обязательства по ликвидации накопленного вреда.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами, на территории завода скопились емкости с отходами, которые находятся в аварийном состоянии.
В июле 2020 года президент России Владимир Путин поручил разработать и реализовать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов в Усолье-Сибирском.
 
ОбществоУсолье-СибирскоеИркутская областьВиктория Абрамченко
 
 
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