https://ria.ru/20220603/urozhay-1792807293.html

В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть

В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть - РИА Новости, 03.06.2022

В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть

Урожай пшеницы в Молдавии в этом году из-за засухи сократится на 30%, но этого все равно хватит, чтобы покрыть нужды внутри страны, заявил министр сельского... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T10:32

2022-06-03T10:32

2022-06-03T10:35

экономика

молдавия

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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Урожай пшеницы в Молдавии в этом году из-за засухи сократится на 30%, но этого все равно хватит, чтобы покрыть нужды внутри страны, заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчиу.Ранее фермеры из разных районов страны обращались к министерству сельского хозяйства с просьбой помочь в борьбе с засухой."Прогноз на этот год, несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор напрямую зависит от климатических условий, заключается в том, что у нас урожай пшеницы будет на 30% меньше, чем в прошлом году. Но это количество полностью обеспечивает внутреннее потребление. Еще 200-300 тысяч тонн будет доступно для экспорта", - заявил Герчиу в эфире передачи Jurnal TV.Министр добавил, что власти намерены поддержать аграриев, субсидии получат сельхозпроизводители, имеющие до 400 гектаров земли."Государство покрывает часть инвестиционных затрат сельхозпроизводителей. Некоторые меры уже были предприняты, я имею в виду увеличение фонда субсидирования, возмещение 30% стоимости акциза на дизельное топливо. Мы уже обсуждали в правительстве вопрос о том, чтобы полностью возместить сумму акциза на дизельное топливо для малых и средних сельхозпроизводителей", - добавил Герчиу.Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии 31 мая объявила желтый код опасности из-за отсутствия осадков и большого риска возгорания сельхозугодий. В метеослужбе констатировали, что "недобор осадков на большей части территории страны будет способствовать снижению запасов влаги в почве, что приведет к ухудшению состояния сельскохозяйственных культур".

https://ria.ru/20220523/krizis-1790125331.html

https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html

молдавия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, молдавия