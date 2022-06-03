https://ria.ru/20220603/urozhay-1792807293.html
В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть
В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть - РИА Новости, 03.06.2022
В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть
Урожай пшеницы в Молдавии в этом году из-за засухи сократится на 30%, но этого все равно хватит, чтобы покрыть нужды внутри страны, заявил министр сельского... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T10:32
2022-06-03T10:32
2022-06-03T10:35
экономика
молдавия
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КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Урожай пшеницы в Молдавии в этом году из-за засухи сократится на 30%, но этого все равно хватит, чтобы покрыть нужды внутри страны, заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчиу.Ранее фермеры из разных районов страны обращались к министерству сельского хозяйства с просьбой помочь в борьбе с засухой."Прогноз на этот год, несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор напрямую зависит от климатических условий, заключается в том, что у нас урожай пшеницы будет на 30% меньше, чем в прошлом году. Но это количество полностью обеспечивает внутреннее потребление. Еще 200-300 тысяч тонн будет доступно для экспорта", - заявил Герчиу в эфире передачи Jurnal TV.Министр добавил, что власти намерены поддержать аграриев, субсидии получат сельхозпроизводители, имеющие до 400 гектаров земли."Государство покрывает часть инвестиционных затрат сельхозпроизводителей. Некоторые меры уже были предприняты, я имею в виду увеличение фонда субсидирования, возмещение 30% стоимости акциза на дизельное топливо. Мы уже обсуждали в правительстве вопрос о том, чтобы полностью возместить сумму акциза на дизельное топливо для малых и средних сельхозпроизводителей", - добавил Герчиу.Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии 31 мая объявила желтый код опасности из-за отсутствия осадков и большого риска возгорания сельхозугодий. В метеослужбе констатировали, что "недобор осадков на большей части территории страны будет способствовать снижению запасов влаги в почве, что приведет к ухудшению состояния сельскохозяйственных культур".
https://ria.ru/20220523/krizis-1790125331.html
https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия
10:32 03.06.2022 (обновлено: 10:35 03.06.2022)
В Молдавии спрогнозировали сокращение урожая пшеницы почти на треть
Глава минсельхоза Молдавии Герчиу: урожай пшеницы сократится на 30 процентов из-за засухи
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Урожай пшеницы в Молдавии в этом году из-за засухи сократится на 30%, но этого все равно хватит, чтобы покрыть нужды внутри страны, заявил министр сельского хозяйства Виорел Герчиу.
Ранее фермеры из разных районов страны обращались к министерству сельского хозяйства с просьбой помочь в борьбе с засухой.
"Прогноз на этот год, несмотря на то, что сельскохозяйственный сектор напрямую зависит от климатических условий, заключается в том, что у нас урожай пшеницы будет на 30% меньше, чем в прошлом году. Но это количество полностью обеспечивает внутреннее потребление. Еще 200-300 тысяч тонн будет доступно для экспорта", - заявил Герчиу в эфире передачи Jurnal TV
.
Министр добавил, что власти намерены поддержать аграриев, субсидии получат сельхозпроизводители, имеющие до 400 гектаров земли.
"Государство покрывает часть инвестиционных затрат сельхозпроизводителей. Некоторые меры уже были предприняты, я имею в виду увеличение фонда субсидирования, возмещение 30% стоимости акциза на дизельное топливо. Мы уже обсуждали в правительстве вопрос о том, чтобы полностью возместить сумму акциза на дизельное топливо для малых и средних сельхозпроизводителей", - добавил Герчиу.
Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии 31 мая объявила желтый код опасности из-за отсутствия осадков и большого риска возгорания сельхозугодий. В метеослужбе констатировали, что "недобор осадков на большей части территории страны будет способствовать снижению запасов влаги в почве, что приведет к ухудшению состояния сельскохозяйственных культур".