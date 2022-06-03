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Россия заинтересована в продовольственной самодостаточности Украины - РИА Новости, 03.06.2022
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Россия заинтересована в продовольственной самодостаточности Украины
Россия заинтересована в продовольственной самодостаточности Украины - РИА Новости, 03.06.2022
Россия заинтересована в продовольственной самодостаточности Украины
Россия заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности, это отвечает национальным интересам... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T20:48
2022-06-03T20:48
в мире
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности, это отвечает национальным интересам Москвы, заявили в МИД РФ."Россия заинтересована, чтобы Украина так же, как и ДНР, и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности. Это отвечает национальным интересам России, а также способствует снижению миграционной нагрузки на нашу страну", - говорится в заявлении."Предпринимаем для этого необходимые усилия. На освобожденных территориях началась посевная кампания, осуществляются восстановительные мероприятия, в том числе сельскохозяйственной инфраструктуры", - добавили в МИД.В министерстве также отметили, что производители из разных регионов России предоставят семена овощей и зерновых культур для отправки в ДНР и ЛНР. Кроме того, в Донбасс уже доставлено 40 тонн посевного материала, одновременно на юге Херсонской области российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельхозугодий обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, а свыше 200 гектаров освобожденных территорий ДНР и ЛНР очищено от взрывных устройств.
https://ria.ru/20220530/zerno-1791572626.html
https://ria.ru/20220527/milliardery-1790913161.html
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
20:48 03.06.2022
 
Россия заинтересована в продовольственной самодостаточности Украины

МИД: Россия заинтересована в продовольственной самодостаточности Украины

© РИА Новости / Виталий ТимкивУборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Уборка озимой пшеницы на поле в Усть-Лабинском районе Краснодарского края. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июня - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы Украина была самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности, это отвечает национальным интересам Москвы, заявили в МИД РФ.
"Россия заинтересована, чтобы Украина так же, как и ДНР, и ЛНР, оставалась самодостаточным государством с точки зрения продовольственной безопасности. Это отвечает национальным интересам России, а также способствует снижению миграционной нагрузки на нашу страну", - говорится в заявлении.
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"Предпринимаем для этого необходимые усилия. На освобожденных территориях началась посевная кампания, осуществляются восстановительные мероприятия, в том числе сельскохозяйственной инфраструктуры", - добавили в МИД.
В министерстве также отметили, что производители из разных регионов России предоставят семена овощей и зерновых культур для отправки в ДНР и ЛНР. Кроме того, в Донбасс уже доставлено 40 тонн посевного материала, одновременно на юге Херсонской области российские военнослужащие в ходе гуманитарного разминирования сельхозугодий обезвредили более 12 тысяч взрывоопасных предметов, а свыше 200 гектаров освобожденных территорий ДНР и ЛНР очищено от взрывных устройств.
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